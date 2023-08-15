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«Алавес» хочет арендовать Альваро Родригеса, «Реал» и сам игрок уже дали ответ

15 Августа 2023 • 10:53 Комментировать
Альмерия
...
Реал Мадрид
19.08 20:30

Нападающий мадридского «Реала» Альваро Родригес попал в сферу интересов другого испанского клуба. По информации от Relevo, 19-летнего форварда хочет арендовать «Алавес», который недавно вернулся в Ла Лигу из второго дивизиона.

Источник сообщает, что мадридский «Реал» уже успел отказать «Алавесу» в аренде Родригеса. Сам футболист также дал понять, что не хочет уходить.

Напомним, «Реал» после ухода Карима Бензема так и не купил нового нападающего. Хоселу приходил в команду на роль сменщика француза, но основного форварда «сливочные» ещё не купили. Родригес является одним из игроков, который способен закрыть данную позицию.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Алавес трансферы футбола - лето 2023 Альваро Родригес
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