«Алавес» хочет арендовать Альваро Родригеса, «Реал» и сам игрок уже дали ответ

Нападающий мадридского «Реала» Альваро Родригес попал в сферу интересов другого испанского клуба. По информации от Relevo, 19-летнего форварда хочет арендовать «Алавес», который недавно вернулся в Ла Лигу из второго дивизиона.

Источник сообщает, что мадридский «Реал» уже успел отказать «Алавесу» в аренде Родригеса. Сам футболист также дал понять, что не хочет уходить.

Напомним, «Реал» после ухода Карима Бензема так и не купил нового нападающего. Хоселу приходил в команду на роль сменщика француза, но основного форварда «сливочные» ещё не купили. Родригес является одним из игроков, который способен закрыть данную позицию.