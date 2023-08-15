«Аль-Наср» запланировал новую встречу по трансферу Ленгле

«Аль-Наср» продолжает попытки заполучить центрального защитника «Барселоны» Клемана Ленгле. По информации от издания Sport, сегодня клуб из Саудовской Аравии проведёт новую встречу для согласования трансфера.

Ранее Ленгле был решительно настроен на переход в «Тоттенхэм», за который выступал в прошлом сезоне на правах аренды. Тем не менее, «Аль-Наср» убеждён, что сможет убедить футболиста в переходе благодаря выгодным финансовым условиям.

Напомним, «Барселона» хочет поскорее продать Ленгле, чтобы освободить место в зарплатной ведомости и выручить за француза хотя бы 12 миллионов евро компенсации.