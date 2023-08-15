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Чемпионат Испании. Ла Лига

Симеоне отметил неудачную игру Гризманна в первом матче Ла Лиги

15 Августа 2023 • 09:50 Комментировать

Наставник мадридского «Атлетико» Диего Симеоне высказался об игре нападающего команды Антуана Гризманна в матче первого тура чемпионата Испании против «Гранады» (3:1).

«Мы возлагаем большие надежды на Антуана, а также других игроков атакующей линии. У нас есть футболисты, которые способны забивать голы. Гризманн неудачно провел встречу с «Гранадой», но мы верим в него», - передает слова аргентинского специалиста RMC Sport.

В прошлом сезоне Гризманн поучаствовал в 38 поединках чемпионата Испании. 32-летний французский форвард записал на свой счет 15 забитых мячей и 16 результативных передач.

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Евро-Футбол.Ру,
Атлетико Мадрид Диего Симеоне Антуан Гризманн
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