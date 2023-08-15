Стало известно, когда Неймар может вернуться в «Барселону»

Журналистам издания Lequipe стали известны карьерные планы нападающего Неймара, который близок к переходу из «ПСЖ» в саудовский «Аль-Хиляль».

31-летний бразильский форвард намерен провести на Ближнем Востоке два сезона, после чего планирует вернуться в каталонскую «Барселону» на правах свободного агента. Неймар был готов перебраться в стан «сине-гранатовых» этим летом, однако сделке помешали финансовые трудности клуба.

Бразилец покинул «Барселону» в 2017 году, перейдя в «ПСЖ». Сумма сделки составила рекордные 222 миллиона евро. Контракт Неймара с французским клубом истекает в конце июня 2025 года.

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