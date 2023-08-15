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Чемпионат Испании. Ла Лига

«Атлетик» потерпел 1000-е поражение в Примере

15 Августа 2023 • 01:18 Комментировать
Атлетик Б
0:2
Реал Мадрид
окончен

Неудачно начал новый сезон «Атлетик» - единственный клуб кроме «Реала» и «Барселоны», никогда не вылетавший во вторую лигу. Баски проиграли мадридскому «Реалу», пропустив два мяча еще в первом тайме матча. Как оказалось, это было юбилейное, тысячное поражение «Атлетика» в высшей лиге испанского футбола.

И это - второй результат в истории чемпионата. Больше проигрывал лишь «Эспаньол» - 1152 поражения. А третье место занимает «Севилья», у которой 949 поражений, в том числе и от «Валенсии» в первом туре чемпионата, случившееся в пятницу. Во втором туре «Атлетик» сыграет в Памплоне с местной «Осасуной». 

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