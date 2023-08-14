Быстрый гол позволил «Кадису» обыграть «Алавес»

«Кадис» и «Алавес» провели более-менее равный матч на старте нового сезона Ла Лиги. Уже на седьмой минуте Хави Эрнандес прицельно навесил на голову Феде Сан Эметерио, и тот открыл счет. Что касается опасных моментов, то их почти не было, да и в целом футболисты нанесли суммарно четыре удара в створ. На 88-й минуте хозяева остались в меньшинстве, но не упустили победу - 1:0.