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Чемпионат Испании. Ла Лига

Быстрый гол позволил «Кадису» обыграть «Алавес»

14 Августа 2023 • 22:36 Комментировать
Кадис
1:0
Алавес
окончен

«Кадис» и «Алавес» провели более-менее равный матч на старте нового сезона Ла Лиги. Уже на седьмой минуте Хави Эрнандес прицельно навесил на голову Феде Сан Эметерио, и тот открыл счет. Что касается опасных моментов, то их почти не было, да и в целом футболисты нанесли суммарно четыре удара в створ. На 88-й минуте хозяева остались в меньшинстве, но не упустили победу - 1:0.

Протокол игры  
Кадис1:0Алавес
(1:0) Сан Эметерио Феде7'  
Ледесма ХеремиасКарселен ИсаакЭрнандес Луис  67'Хименес Фали  84'Эрнандес Хави V 66' (Собрино Рубен ( 66'  75') Алехо Иван 66' (Lucas Pires ( 66') Алькарас РубенСан Эметерио Феде 71' (Эскаланте Гонсало ( 71'  88') Мачис Дарвин 87' (Мере Хорхе ( 87') Рамос КристоферРохер Марти 87' (Алекс Фернандес ( 87')
Запасные: Негредо АльвароДе ла Роса Хосе АнтониоХиль ДавидМбайе МамадуСальдуа ХосебаОсмаич МилутинМари Хосе
Сивера АнтониоАбкар АбделькабирМарин РафаСедлар Александр  48' 64' (Реббах Абдеррахман ( 64') Горосабел АндониДуарте Рубен  53' 64' (Бенавидес Карлос ( 64') Риоха ЛуисГевара Андер 85' (Силла Мамаду ( 85') Бланко Антонио 64' (Хави Лопеc ( 64') Гуриди ХонДе ла Фуэнте Мигель 57' (Кике Гарсия ( 57')
Запасные: Альварес ХоседаSelu DialloРодригес АдрианМараш НиколаГагуа ГиоргиАлькаин ЧеберОвоно Хесус
14 августа. Стадион "Нуэво Мирандилья".

 

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