Быстрый гол позволил «Кадису» обыграть «Алавес»

«Кадис» и «Алавес» провели более-менее равный матч на старте нового сезона Ла Лиги. Уже на седьмой минуте Хави Эрнандес прицельно навесил на голову Феде Сан Эметерио, и тот открыл счет. Что касается опасных моментов, то их почти не было, да и в целом футболисты нанесли суммарно четыре удара в створ. На 88-й минуте хозяева остались в меньшинстве, но не упустили победу - 1:0.
Протокол игры
|(1:0) Сан Эметерио Феде7'
Ледесма Херемиас•Карселен Исаак•Эрнандес Луис• 67'Хименес Фали• 84'Эрнандес Хави V66' (Собрино Рубен (66') • 75'Алехо Иван66' (Lucas Pires (66') •Алькарас Рубен•Сан Эметерио Феде71' (Эскаланте Гонсало (71') • 88'Мачис Дарвин87' (Мере Хорхе (87') •Рамос Кристофер•Рохер Марти87' (Алекс Фернандес (87')
Сивера Антонио•Абкар Абделькабир•Марин Рафа•Седлар Александр 48'64' (Реббах Абдеррахман (64') •Горосабел Андони•Дуарте Рубен 53'64' (Бенавидес Карлос (64') •Риоха Луис•Гевара Андер85' (Силла Мамаду (85') •Бланко Антонио64' (Хави Лопеc (64') •Гуриди Хон•Де ла Фуэнте Мигель57' (Кике Гарсия (57')
14 августа. Стадион "Нуэво Мирандилья".
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