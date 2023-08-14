Нападающий «Атлетико» Мадрид Жоау Фелиш всё ещё может перебраться в «Барселону» в летнее трансферное окно.

Sport.es утверждает, что каталонский клуб может арендовать португальского футболиста. При этом отмечается, что «Барселона» готова пригласить Фелиша только в том случае, если сможет продать кого-то из атакующей линии. Сообщается, что в летнее трансферное окно «сине-гранатовых» могут покинуть Ферран Торрес и Ансу Фати.

Ранее появилась информация о том, что «Атлетико» отказался от предложения «Барселоны», которая хотела обменять Фелиша на Фати.

Контракт Фелиша с «Атлетико» рассчитан до 2027 года. Трансферная стоимость футболиста оценивается в 50 млн евро.