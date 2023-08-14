«Атлетико» Мадрид отклонил предложение «Барселоны» по нападающему Жоау Фелишу.

Как сообщает журналист Relevo Маттео Моретто, «сине-гранатовые» предложили «Атлетико» своего вингера Ансу Фати в обмен на Фелиша. По информации источника, «матрасники» отказались от такого варианта. Сообщается, что «Атлетико» готов отпустить португальца, если «Барселона», помимо обмена, доплатит за футболиста или же предложит полноценный трансфер.

Контракт 23-летнего Фелиша с клубом рассчитан до 2027 года. Согласно данным портала Transfermarkt, стоимость игрока составляет 50 миллионов евро.