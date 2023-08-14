Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
200 $ Получить
100 ₽ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Испании. Ла Лига

«Атлетико» отказался менять Фелиша на Фати слухи

14 Августа 2023 • 18:22 Комментировать
Барселона
...
Кадис
20.08 20:30

«Атлетико» Мадрид отклонил предложение «Барселоны» по нападающему Жоау Фелишу.

Как сообщает журналист Relevo Маттео Моретто, «сине-гранатовые» предложили «Атлетико» своего вингера Ансу Фати в обмен на Фелиша. По информации источника, «матрасники» отказались от такого варианта. Сообщается, что «Атлетико» готов отпустить португальца, если «Барселона», помимо обмена, доплатит за футболиста или же предложит полноценный трансфер.

Контракт 23-летнего Фелиша с клубом рассчитан до 2027 года. Согласно данным портала Transfermarkt, стоимость игрока составляет 50 миллионов евро.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Атлетико Мадрид Барселона Ансу Фати Жоау Фелиш трансферы футбола - лето 2023
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
200 $ Получить
100 ₽ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
БАРСЕЛОНА КАДИС
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
14.08.23 в 20:30
Кадис Кадис
Алавес Алавес
2.27 3.10 3.60
Видео
14.08.23 в 22:30
Атлетико М Атлетико М
Гранада Гранада
1.35 5.20 9.20
Видео
Все матчи
Новости
Сегодня, 14 Августа
18:58 · Россия. Премьер-лига
Пономарёв — о Захаряне: «Рановато ему уезжать»
18:57 · Россия. Премьер-лига
«Спартак» интересуется защитником «Бетиса» Луисом Фелипе
18:49 · Россия. Премьер-лига
Мостовой похвалил Захаряна
18:43 · Испания. Ла Лига
«Барселона» может арендовать Фелиша у «Атлетико» слухи
18:23 · Россия. Премьер-лига
Сапета: «Захаряна ждёт серьёзный вызов»
18:22 · Испания. Ла Лига
«Атлетико» отказался менять Фелиша на Фати слухи
18:11 · Россия. Премьер-лига
Раскрыт срок потенциального контракта Захаряна с «Реал Сосьедадом» слухи
18:09 · Россия. Премьер-лига
Хохлов рассказал, что надо сделать Захаряну для адаптации в Ла Лиге
17:57 · Испания. Ла Лига
Игрок «Барселоны» может стать одноклубником Роналду слухи
17:43 · Россия. Премьер-лига
Лаксальт: Каждый футболист «Динамо» заиграл бы в Ла Лиге
17:22 · Россия. Премьер-лига
Кузнецов сомневается, что Захарян потянет уровень Ла Лиги
17:21 · Испания. Ла Лига
Матч «Хетафе» и «Барселоны» побил 15-летний рекорд длительности в Ла Лиге
17:04 · Россия. Премьер-лига
Сёмин: «Если что, Карпин подскажет Захаряну, что надо делать, чтобы заиграть в Испании»
15:22 · Англия. Премьер-лига
«Реал» заплатит за аренду Кепы 1 миллион евро
15:17 · Россия. Премьер-лига
Раскрыта сумма возможного трансфера Бабича в «Спартак» слухи
Все новости
Рекомендуем