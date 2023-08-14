Защитник каталонской «Барселоны» Клеман Ленгле в летнее трансферное окно может сменить клубную прописку, об этом сообщает The Athletic.

По данным источника, 28-летний футболист может продолжить карьеру в Саудовской Аравии и стать одноклубником Криштиану Роналду в «Аль-Насре» из Саудовской Аравии. Отмечается, что сделка еще не завершена, но переход может состояться в ближайшее время.

Контракт Ленгле с каталонским клубом рассчитан до 30 июня 2026 года. Портал Transfermarkt оценивает его в десять миллионов евро.

Прошлый сезон игрок сборной Франции провёл в аренде в лондонском «Тоттенхэме».