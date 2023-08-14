Матч «Хетафе» и «Барселоны» побил 15-летний рекорд длительности в Ла Лиге

Вчерашний матч первого тура нового сезона чемпионата Испании побил рекорд по длительности как минимум с сезона-2007/08. Об этом сообщает Opta Sports.

Так, игра клуба из пригорода Мадрида против «сине-гранатовых» длилась 115 минут и 54 секунды. Любопытно, что мяч в игре находился почти в два раза меньше времени - 60 минут и 49 секунд.

Напомним, что в этом матче, в котором обе команды схлопотали по удалению, счёт так и не был открыт. Более того, «Барселона» впервые в своей истории два года подряд сыграла по нулям стартовый матч сезона. Об этом мы уже сообщали вчера.

Во втором туре Ла Лиги «Хетафе» отправится в гости к другой каталонской команде, «Жироне». А «Барселона» примет дома «Кадис».