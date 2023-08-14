Монтес, которым интересовалось «Динамо», может перейти в «Альмерию»

Защитник каталонского «Эспаньола» Сесар Монтес может продолжить карьеру в «Альмерии».

По данным Metaratings.ru, защитник сборной Мексики может прийти на смену Срджану Бабичу, который в ближайшее время может пополнить ряды московского «Спартака».

Контракт 26-летнего футболиста с каталонской командой, которая выступает в Сегунде, рассчитан до 30 июня 2028 года. Портал Transfermarkt оценивает его в восемь миллионов евро.

Прошлым летом СМИ сообщали, что Монтес мог перейти в московское «Динамо», но трансфер по итогу не состоялся.