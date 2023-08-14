Рафинья: Я несу ответственность за удаление в игре с «Хетафе», на ошибках мы учимся

Нападающий «Барселоны» Рафинья Диас прокомментировал своё удаление в матче первого тура чемпионата Испании с «Хетафе» (0:0).

Напомним, бразилец получил прямую красную карточку за удар локтем в лицо защитника «Хетафе» Гастона Альвареса.

«Я был неправ и мог бы навредить команде еще больше. Я не так хотел начать сезон. Я осознаю и несу ответственность за то, что произошло вчера вечером, на ошибках мы учимся, становимся лучше», — написал Рафинья на своей страничке в социальной сети.

Во втором туре Ла Лиги «Барселона» примет на своем поле «Кадис» (20 августа). Рафинья не сможет принять участие в этой встрече из-за дисквалификации.



