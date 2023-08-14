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Де Йонг назвал позорным судейство в матче «Хетафе» - «Барселона»

14 Августа 2023 • 08:55 Комментировать

Хавбек каталонской «Барселоны» Френки де Йонг высказался о работе судей в матче первого тура чемпионата Испании против «Хетафе» (0:0).

«Мы должны лучше играть, но арбитры тоже обязаны работать лучше. Лига должна установить одно правило для всех. Судьи добавили девять минут, что кажется много, но во второй половине «Хетафе» потратили 25 минут. И это не вина «Хетафе». Это их работа. Было позорное судейство», - передает слова полузащитника Sport.es.

Следующий поединок в чемпионате Испании команда Хави Эрнандеса проведет против «Кадиса». Игра состоится 20 августа.

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Хетафе Френки де Йонг
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