Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
200 $ Получить
100 ₽ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Испании. Ла Лига

Тер Штеген подвёл итоги матча «Хетафе» - «Барселона»

14 Августа 2023 • 08:49 Комментировать

Вратарь каталонской «Барселоны» Марк-Андре тер Штеген пообщался с журналистами после матча с «Хетафе» (0:0) в рамках первого тура чемпионата Испании.

«Обе команды показали бойцовский дух, однако мы хотели добиться большего. Мы провели много времени без Рафиньи, пришлось подстраиваться по ходу встречи. Нам было непросто, ведь соперник хорошо оборонялся. «Барселона» имела моменты в конце, чтобы вырвать победу, но не получилось забить», - передает слова голкипера Sport.es.

Следующий матч «Барселона» сыграет против «Кадиса» в рамках второго тура Ла Лиги. Встреча состоится 20 августа.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Барселона Марк-Андре Тер Штеген
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
200 $ Получить
100 ₽ Получить
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
14.08.23 в 20:30
Кадис Кадис
Алавес Алавес
2.27 3.10 3.60
Видео
14.08.23 в 22:30
Атлетико М Атлетико М
Гранада Гранада
1.35 5.20 9.20
Видео
Все матчи
Новости
Сегодня, 14 Августа
08:55 · Испания. Ла Лига
Де Йонг назвал позорным судейство в матче «Хетафе» - «Барселона»
08:49 · Испания. Ла Лига
Тер Штеген подвёл итоги матча «Хетафе» - «Барселона»
07:51 · Испания. Ла Лига
Куртуа поддержал Милитао после тяжёлой травмы
07:46 · Англия. Премьер-лига
Анчелотти ответил на вопрос о трансфере Кепы
07:41 · Испания. Ла Лига
Анчелотти оценил игру украинца Лунина в матче с «Атлетиком»
03:44 · Испания. Ла Лига
Хави: «Такое количество добавленного времени - это позор» 1
02:52 · Испания. Ла Лига
«Барселона» впервые в своей истории два года подряд сыграла по нулям стартовый матч сезона
02:44 · Испания. Ла Лига
Хави: «Мы заслуживали победу»
00:16 · Англия. Премьер-лига
Бенитес: «Серия А и Примера не очень уступают АПЛ»
00:02 · Испания. Ла Лига
Красная карточка Рафиньи стала десятой для «Барселоны» эры Хави
13 Августа
23:03 · Испания. Ла Лига
Виллиан забил самый поздний гостевой гол «Бетиса» в Ла Лиге в 21-м веке
22:41 · Испания. Ла Лига
«Бетис» в последний момент вырвал победу у «Вильярреала»
22:11 · Испания. Ла Лига
​«Атлетико» - «Гранада»: прогноз на матч чемпионата Испании – 14 августа 2023
22:00 · Испания. Ла Лига
«Хетафе» - «Барселона»: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:0 1
21:48 · Испания. Ла Лига
Иско - первый игрок в 21-м веке, сыгравший матч Ла Лиги как за «Бетис», так и за «Севилью»
Все новости
Рекомендуем