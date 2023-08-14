Тер Штеген подвёл итоги матча «Хетафе» - «Барселона»

Вратарь каталонской «Барселоны» Марк-Андре тер Штеген пообщался с журналистами после матча с «Хетафе» (0:0) в рамках первого тура чемпионата Испании.

«Обе команды показали бойцовский дух, однако мы хотели добиться большего. Мы провели много времени без Рафиньи, пришлось подстраиваться по ходу встречи. Нам было непросто, ведь соперник хорошо оборонялся. «Барселона» имела моменты в конце, чтобы вырвать победу, но не получилось забить», - передает слова голкипера Sport.es.

Следующий матч «Барселона» сыграет против «Кадиса» в рамках второго тура Ла Лиги. Встреча состоится 20 августа.