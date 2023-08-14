Куртуа поддержал Милитао после тяжёлой травмы

Страж ворот мадридского «Реала» Тибо Куртуа высказался в поддержку защитника Эдера Милитао, получившего травму крестов в матче стартового тура чемпионата Испании против «Атлетика» (2:0).

«Друг, побольше тебе сил. Будем сражаться вместе», - оставил сообщение Куртуа в своих социальных сетях.

Ранее стало известно, что у бразильского защитника диагностирован разрыв передней крестообразной связки колена. Из-за этого повреждения Милитао рискует пропустить весь сезон. Куртуа ранее получил схожую травму.

В следующем матче «Реал» на выезде сыграет против «Альмерии». Встреча состоится 19 августа.