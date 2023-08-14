Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
200 $ Получить
100 ₽ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Испании. Ла Лига

Куртуа поддержал Милитао после тяжёлой травмы

14 Августа 2023 • 07:51 Комментировать

Страж ворот мадридского «Реала» Тибо Куртуа высказался в поддержку защитника Эдера Милитао, получившего травму крестов в матче стартового тура чемпионата Испании против «Атлетика» (2:0).

«Друг, побольше тебе сил. Будем сражаться вместе», - оставил сообщение Куртуа в своих социальных сетях.

Ранее стало известно, что у бразильского защитника диагностирован разрыв передней крестообразной связки колена. Из-за этого повреждения Милитао рискует пропустить весь сезон. Куртуа ранее получил схожую травму.

В следующем матче «Реал» на выезде сыграет против «Альмерии». Встреча состоится 19 августа.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Тибо Куртуа Эдер Милитао
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
200 $ Получить
100 ₽ Получить
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
14.08.23 в 20:30
Кадис Кадис
Алавес Алавес
2.27 3.10 3.60
Видео
14.08.23 в 22:30
Атлетико М Атлетико М
Гранада Гранада
1.35 5.20 9.20
Видео
Все матчи
Новости
Сегодня, 14 Августа
08:55 · Испания. Ла Лига
Де Йонг назвал позорным судейство в матче «Хетафе» - «Барселона»
08:49 · Испания. Ла Лига
Тер Штеген подвёл итоги матча «Хетафе» - «Барселона»
07:51 · Испания. Ла Лига
Куртуа поддержал Милитао после тяжёлой травмы
07:46 · Англия. Премьер-лига
Анчелотти ответил на вопрос о трансфере Кепы
07:41 · Испания. Ла Лига
Анчелотти оценил игру украинца Лунина в матче с «Атлетиком»
03:44 · Испания. Ла Лига
Хави: «Такое количество добавленного времени - это позор» 1
02:52 · Испания. Ла Лига
«Барселона» впервые в своей истории два года подряд сыграла по нулям стартовый матч сезона
02:44 · Испания. Ла Лига
Хави: «Мы заслуживали победу»
00:16 · Англия. Премьер-лига
Бенитес: «Серия А и Примера не очень уступают АПЛ»
00:02 · Испания. Ла Лига
Красная карточка Рафиньи стала десятой для «Барселоны» эры Хави
13 Августа
23:03 · Испания. Ла Лига
Виллиан забил самый поздний гостевой гол «Бетиса» в Ла Лиге в 21-м веке
22:41 · Испания. Ла Лига
«Бетис» в последний момент вырвал победу у «Вильярреала»
22:11 · Испания. Ла Лига
​«Атлетико» - «Гранада»: прогноз на матч чемпионата Испании – 14 августа 2023
22:00 · Испания. Ла Лига
«Хетафе» - «Барселона»: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:0 1
21:48 · Испания. Ла Лига
Иско - первый игрок в 21-м веке, сыгравший матч Ла Лиги как за «Бетис», так и за «Севилью»
Все новости
Рекомендуем