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Чемпионат Испании. Ла Лига

Анчелотти оценил игру украинца Лунина в матче с «Атлетиком»

14 Августа 2023 • 07:41 Комментировать

Наставник мадридского «Реала» Карло Анчелотти высказался об игре украинского вратаря Андрея Лунина в матче стартового тура чемпионата Испании против «Атлетика» Бильбао (2:0).

«Лунин показал хорошую игру, он был сосредоточен и уверен в своих силах. Андрей отлично работал с верховыми мячами. У него было несколько возможностей, чтобы показать свои лучшие качества», - передает слова итальянского тренера газета Marca.

Лунин стал основным голкипером мадридского коллектива из-за травмы Тибо Куртуа. Бельгиец получил повреждение крестообразных связок и выбыл из строя на длительный срок.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Карло Анчелотти Андрей Лунин
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