Анчелотти оценил игру украинца Лунина в матче с «Атлетиком»

Наставник мадридского «Реала» Карло Анчелотти высказался об игре украинского вратаря Андрея Лунина в матче стартового тура чемпионата Испании против «Атлетика» Бильбао (2:0).

«Лунин показал хорошую игру, он был сосредоточен и уверен в своих силах. Андрей отлично работал с верховыми мячами. У него было несколько возможностей, чтобы показать свои лучшие качества», - передает слова итальянского тренера газета Marca.

Лунин стал основным голкипером мадридского коллектива из-за травмы Тибо Куртуа. Бельгиец получил повреждение крестообразных связок и выбыл из строя на длительный срок.