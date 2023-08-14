Хави: «Такое количество добавленного времени - это позор»

Каталонская «Барселона» не смогла забить в игре с «Хетафе», хотя арбитр игры всячески старался дать каталонцам такую возможность - он затянул матч почти на полчаса в общей сложности, игра продлилась более 115 минут - 11 дополнительных минут было сыграно в первом тайме, и еще пятнадцать во втором! Тем не менее, наставник каталонского клуба видит все это совсем иначе.

- Такое количество добавленного времени - это позор. Наверное, только отсчет сыгранного времени положит конец такой ситуации. Уже миллион раз говорил это, - цитирует слова Хави клубный сайт «Барселоны».