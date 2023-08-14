«Барселона» впервые в своей истории два года подряд сыграла по нулям стартовый матч сезона

Не лучшим образом начала свой поход за трофеем в испанском чемпионате «Барселона» - команда Хави Эрнандеса сыграла по нулям с середняком чемпионата «Хетафе». Однако, как заметил сам наставник клуба, в прошлом сезоне «Барселона» также сыграла свой первый матч в сезоне вничью - и также по нулям. Тогда это было с мадридским «Райо Вальекано».

Как оказалось, такое, чтобы «Барселона» дважды кряду начинала сезон с нулевых ничьих, произошло впервые в истории клуба. В следующем, втором туре испанского чемпионата «Барселоне» предстоит принять дома «Кадис», это случится двадцатого августа.