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Чемпионат Испании. Ла Лига

Хави: «Мы заслуживали победу»

14 Августа 2023 • 02:44 Комментировать

Каталонская «Барселона» начала свои выступления в новом сезоне испанского чемпионата, но сделала это не оптимальным образом - команда Хави Эрнандеса сыграла по нулям с «Хетафе». Наставник клуба считает, что его коллектив заслуживал большего.

- Мы пытались победить, но заработали лишь очко, что я считаю недостаточным. Но это не такая большая проблема. Прошлый сезон мы тоже начали с ничьей. Но потом все пошло хорошо. Мы достойно сыграли вдесятером, даже так создавая шансы. Жаль лишь, что не использовали, а соперник тянул время, они явно играли на ничью, - цитирует слова Хави официальный сайт клуба. 

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Хави Эрнандес
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