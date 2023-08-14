Удаления Рафиньи, Маты и Хави плюс ВАР на сотых минутах: «Барселона» уже отстала от «Реала», привычно и нервно потеряв очки в Хетафе

«Барселона» и «Хетафе» очным матчем завершали воскресную программу стартового тура чемпионата Испании.

В первом туре Ла Лиги «Барселоне» довелось отправиться в предместье Мадрида в гости к «Хетафе». Команда сия славится своей колючестью, и «сине-гранатовые» в последние сезоны испытывали это непосредственно на своей шкуре. Три предыдущие поездки на «Колизеум Альфонсо Перес» оборачивались для «блауграны» потерями очков. В апреле текущего года и в прошлом году «Барселона» увозила оттуда нулевые ничьи, а в 2020 году – поражение 0:1.

Конечно, пока вразумительно говорить о турнирной таблице слишком рано. Когда «Барселона» начинала свой матч первого тура, пять команд уже имели по три очка. Среди них мадридский «Реал», накануне удачно побывавший на выезде у «Атлетика» из Бильбао. Чтобы выйти как минимум до вечера на понедельника на первое место, от «Барселоны» требовалось победить «Хетафе» с разницей в три мяча либо с разницей в два мяча, забив три гола и больше.

Первые минуты матча не показывали, что у каталонцев будет лёгкая прогулка в пригороде Мадрида. Достаточно плотный футбол получался, без особого пространства для разбегов. Перед отметкой в час в игры команды обменялись ударами Ромеу и Иглесиаса с подступов к штрафной площади. В первом случае получилось чуть левее створа, во втором мяч достал тер Штеген. Минут за десять с небольшим до этого был ещё удар Рафиньи со штрафного, вытащенный Сорией.

На 37-й минуте «горячо» было в штрафной площади «Хетафе» в плане близости к голу. Кунде вывернул подачу на правый фланг Рафинье, тот пробил в ближний угол, Сория отразил перед собой, а от защитника хозяев мяч срикошетил сначала в штангу и затем за лицевую линию. В скором времени «Барселона» осталась вдесятером «благодаря» Рафинье, который локтем двинул в лицо Альвареса. Также десять минут было добавлено к первому тайму – ни много ни мало.

Вязкая и нервозная игра продолжилась после перерыва. Составы команд уравнялись на 57-й минуте, когда Хайме Мата схлопотал себе вторую жёлтую карточку за то, что с нарушением остановил проход по флангу Араухо. Хави вернул преимущество «Барселоны» по удалениям на 70-й минуте, когда главный тренер «сине-гранатовых» получил прямую красную карточку за активное несогласие с решением арбитра, сдобренное словесными выражениями.

Что касается игры, то хозяева сосредоточились на обороне, а гостям испортил пару опасных моментов Эззалзули, не попадавший в створ из зоны левого инсайда. Левандовски в другом эпизоде сумел головой направить мяч в створ через голову Сории, однако на ленточке в нужном месте дежурил Гастон Альварес. Много было свистков: помимо нарушений правил в контактной борьбе, фиксировались офсайды, игра рукой и так далее.

Пара вышедших на замену игроков могла сделать гол каталонцев за десять минут до конца основного времени. 16-летний Ламин Ямаль закинул мяч в правую часть штрафной на Фати, который влёт ахнул над перекладиной. На грани десятой по факту добавленной минуты (формально их было девять) Араухо упал в чужой штрафной, после того как его сзади ударил по поднятой стопе Иглесиас. Сразу же каталонцы окружили главного арбитра с претензиями на пенальти, а тот предъявил Гави жёлтую карточку за несдержанность. В дело включились видеоассистенты, а потом Сесар Сото сам пошёл смотреть монитор...

Оказывается, за секунды до эпизода с падением Араухо Иглесиас ногой ткнул мяч в руку Гави. Так что никакого пенальти, ибо фол гостей в атаке. А ведь Лосано ещё мог принести победу хозяевам, если бы на последних секундах после углового поразил головой правый угол (пробил с отскоком от газона чуть мимо). Итог – 0:0 с весьма трепетной концовкой. Третий раз подряд «Барселона» сыграла на выезде вничью без голов с «Хетафе» и четвёртый раз кряду не выиграла подобную встречу. Факт, что уже по итогам первого тура каталонцы отстали на два очка от мадридского «Реала». Но конечно, всё ещё может десять, а то и больше раз перевернуться.

Кирилл Иванцов