Красная карточка Рафиньи стала десятой для «Барселоны» эры Хави

В первом туре начавшегося чемпионата Испании «Барселона» сражается с «Хетафе», и для некоторых ее игроков слово «сражение», видимо, прозвучало на предматчевой установке слишком буквально. Бразильский вингер Рафинья еще в первом тайме весьма агрессивно, по-бойцовски, наскочил на соперника, за что увидел перед собой красную карточку.

Как оказалось, она стала для каталонцев юбилейной, десятой в испанском чемпионате с того момента, как клуб возглавил Хави Эрнандес.

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