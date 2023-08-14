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Чемпионат Испании. Ла Лига

Красная карточка Рафиньи стала десятой для «Барселоны» эры Хави

14 Августа 2023 • 00:02 Комментировать

В первом туре начавшегося чемпионата Испании «Барселона» сражается с «Хетафе», и для некоторых ее игроков слово «сражение», видимо, прозвучало на предматчевой установке слишком буквально. Бразильский вингер Рафинья еще в первом тайме весьма агрессивно, по-бойцовски, наскочил на соперника, за что увидел перед собой красную карточку.

Как оказалось, она стала для каталонцев юбилейной, десятой в испанском чемпионате с того момента, как клуб возглавил Хави Эрнандес.

Следить за событиями игры между «Хетафе» и «Барселоной» можно в формате прямой онлайн-трансляции. Ссылка на нее доступна на нашем сайте.

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