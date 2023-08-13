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Чемпионат Испании. Ла Лига

Виллиан забил самый поздний гостевой гол «Бетиса» в Ла Лиге в 21-м веке

13 Августа 2023 • 23:03 Комментировать

Удачно завершился для «Бетиса» первый же матч нового сезона чемпионата Испании, команда из Севильи съездила в Вильярреал и вырвала там победу на последних секундах добавленного арбитром времени. Жозе Виллиан забил решающий гол на 94:59 - и, как оказалось, это был самый поздний выездной гол «Бетиса» в чемпионате Испании в текущем столетии.  

В следующем туре начавшегося чемпионата «Бетис» сыграет дома - это будет поединок с мадридским «Атлетико». Этот матч состоится двадцатого августа. В прошлом сезоне команда, которую тренирует Мануэль Пеллегрини, заняла шестое место в испанском чемпионате. 

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Евро-Футбол.Ру,
Бетис Виллиан Жозе
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