«Бетис» в последний момент вырвал победу у «Вильярреала»

С победы начал новый сезон испанского чемпионата «Бетис» - севильцы съездили в Вильярреал и выиграли там у местного клуба, забив победный гол в последний момент. Это сделал Виллиан, головой замкнувший навес с фланга.
В следующем туре Примеры «Бетис» сыграет уже дома, но противостоять ему будет не кто иной, как мадридский «Атлетико».
Протокол игры
|20'Перес Айосе (0:1)
|(1:1) Куэнка Хорхе61'
|90'Виллиан Жозе (1:2)
Йоргенсен Филип•Фойт Хуан•Манди Аисса• 70'Куэнка Хорхе•Морено Альберто24' (Педраса Альфонсо (24') •Террац Рамон83' (Моралес Луис (83') •Парехо Даниэль•Комесанья Санти57' (Капу Этьен (57') •Морено Херард84' (Денис Суарес (84') •Сорлот Александр•Баэна Алехандро
Силва Руи•Сабали Юссуф•Песселья Херман•Луис Фелипе• 60'Абнер•Гидо Родригес 88'90' (Акуоку Поль (90') •Рока Марк•Энрике Луис IX71' (Родри Родриго (71') •Иско Аларкон71' (Руибаль Айтор (71') •Перес Айосе84' (Гуардадо Андрес (84') •Иглесиас Борха 27'46' (Виллиан Жозе (46')
Запасные: Риад Чади•Круз Хуан•Миранда Хуан•Вьейтес Франсиско
13 августа. Стадион "Эстадио де ла Керамика".
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