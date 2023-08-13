«Бетис» в последний момент вырвал победу у «Вильярреала»

С победы начал новый сезон испанского чемпионата «Бетис» - севильцы съездили в Вильярреал и выиграли там у местного клуба, забив победный гол в последний момент. Это сделал Виллиан, головой замкнувший навес с фланга.

В следующем туре Примеры «Бетис» сыграет уже дома, но противостоять ему будет не кто иной, как мадридский «Атлетико».