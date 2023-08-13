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Чемпионат Испании. Ла Лига

«Бетис» в последний момент вырвал победу у «Вильярреала»

13 Августа 2023 • 22:41 Комментировать
Вильярреал
1:2
Бетис
окончен

С победы начал новый сезон испанского чемпионата «Бетис» - севильцы съездили в Вильярреал и выиграли там у местного клуба, забив победный гол в последний момент. Это сделал Виллиан, головой замкнувший навес с фланга.

В следующем туре Примеры «Бетис» сыграет уже дома, но противостоять ему будет не кто иной, как мадридский «Атлетико». 

Протокол игры  
Вильярреал1:2Бетис
  20'Перес Айосе (0:1)
(1:1) Куэнка Хорхе61'  
  90'Виллиан Жозе (1:2)
Йоргенсен ФилипФойт ХуанМанди Аисса  70'Куэнка ХорхеМорено Альберто 24' (Педраса Альфонсо ( 24') Террац Рамон 83' (Моралес Луис ( 83') Парехо ДаниэльКомесанья Санти 57' (Капу Этьен ( 57') Морено Херард 84' (Денис Суарес ( 84') Сорлот АлександрБаэна Алехандро
Запасные: Бреретон БенРейна ПепеГаббия МаттеоФемения КикоАльбиоль РаульТригерос Мануэль
Силва РуиСабали ЮссуфПесселья ХерманЛуис Фелипе  60'АбнерГидо Родригес  88' 90' (Акуоку Поль ( 90') Рока МаркЭнрике Луис IX 71' (Родри Родриго ( 71') Иско Аларкон 71' (Руибаль Айтор ( 71') Перес Айосе 84' (Гуардадо Андрес ( 84') Иглесиас Борха  27' 46' (Виллиан Жозе ( 46')
Запасные: Риад ЧадиКруз ХуанМиранда ХуанВьейтес Франсиско
13 августа. Стадион "Эстадио де ла Керамика".

 

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1.81 3.90 4.40
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0
0
5.40 3.90 1.67
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