Иско - первый игрок в 21-м веке, сыгравший матч Ла Лиги как за «Бетис», так и за «Севилью»

Бывший полузащитник мадридского «Реала» Иско дебютировал в «Бетисе», это случилось в рамках первого тура чемпионата Испании, в котором «Бетис» встречается в гостевой игре с «Вильярреалом».

Дебютировав за свой новый клуб, Иско автоматически стал первым игроком в двадцать первом веке, который сыграл в матче чемпионата как за «Бетис», так и за ее принципиального конкурента - «Севилью». Обычно выступления за оба клуба, мягко говоря, не приветствуются.

Следить за событиями игры между «Вильярреалом» и «Бетисом» можно в формате прямой онлайн-трансляции. Ссылка на нее доступна на нашем сайте.