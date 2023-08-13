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Чемпионат Испании. Ла Лига

Иско - первый игрок в 21-м веке, сыгравший матч Ла Лиги как за «Бетис», так и за «Севилью»

13 Августа 2023 • 21:48 Комментировать

Бывший полузащитник мадридского «Реала» Иско дебютировал в «Бетисе», это случилось в рамках первого тура чемпионата Испании, в котором «Бетис» встречается в гостевой игре с «Вильярреалом».

Дебютировав за свой новый клуб, Иско автоматически стал первым игроком в двадцать первом веке, который сыграл в матче чемпионата как за «Бетис», так и за ее принципиального конкурента - «Севилью». Обычно выступления за оба клуба, мягко говоря, не приветствуются.

Следить за событиями игры между «Вильярреалом» и «Бетисом» можно в формате прямой онлайн-трансляции. Ссылка на нее доступна на нашем сайте.

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