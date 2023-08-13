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Чемпионат Испании. Ла Лига

«Барселона» объявила стартовый состав на игру с «Хетафе»

13 Августа 2023 • 21:24 Комментировать
Хетафе
...
Барселона
1 6.70 X 3.90 2 1.60
Через 0 ч. 30 мин.

В Испании стартовал новый сезон Примеры, действующему чемпиону «Барселоне» предстоит сыграть в гостевом матче с «Хетафе». Накануне игры наставник клуба Хави Эрнандес выбрал стартовый состав, в него вошел и новобранец Илкай Гюндоган. Ниже мозно ознакомиться и с его партнерами.

«Барселона»: тер Штеген, Араухо, Педри, Левандовски, Рафинья, Кристенсен, Ромеу, Френки де Йонг, Гюндоган, Кунде, Бальде.

Следить за событиями игры между «Хетафе» и «Барселоной» можно будет в формате прямой онлайн-трансляции. Ссылка на нее доступна на нашем сайте.

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Барселона Хетафе
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ХЕТАФЕ БАРСЕЛОНА
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