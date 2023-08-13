«Осасуна» начала сезон с победы в Виго

В Испании проходят матчи первого тура Примеры, «Осасуне» пришлось съездить из Памплоны в другой конец Пиренейского полуострова, в Виго - но назад «красные» вернутся с тремя очками, добытыми только что благодаря по голу в каждом из таймов.
В следующем туре «Осасуна» примет дома земляков-басков - в гости пожалует «Атлетик».
Протокол игры
|24'Гарсия Рубен (0:1)
|74'Гомес Мойсес (0:2)
Вильяр Иван•Мингеса Оскар•Айду Джозеф•Нуньес Унай• 30'Серви Франко81' (Санчес Мануэль (81') •Перес Карлес63' (Родригес Мигель (63') •Пейнадо Франсиско•Сотело Хьюго81' (Де ла Торре Лука (81') •Бамба Джонатан•Ларсен Йорген73' (Вейга Габриэль (73') •Аспас Яго82' (Сведберг Виллиот (82')
Эррера Серхио•Пенья Рубен•Катена Алехандро•Гарсия Давид III•Мохика Хоан•Монкайола Хон90' (Арнаис Хосе (90') •Торро Лукас 51'90' (Муньос Икер (90') •Орос Аймар79' (Авила Эсекьель (79') •Гарсия Рубен67' (Ибаньес Пабло (67') •Будимир Анте79' (Аресо Хесус (79') •Гомес Мойсес
13 августа. Стадион "Балаидос".
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