«Осасуна» начала сезон с победы в Виго

В Испании проходят матчи первого тура Примеры, «Осасуне» пришлось съездить из Памплоны в другой конец Пиренейского полуострова, в Виго - но назад «красные» вернутся с тремя очками, добытыми только что благодаря по голу в каждом из таймов.

В следующем туре «Осасуна» примет дома земляков-басков - в гости пожалует «Атлетик».