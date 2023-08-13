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Чемпионат Испании. Ла Лига

«Осасуна» начала сезон с победы в Виго

13 Августа 2023 • 20:12 Комментировать
Сельта
0:2
Осасуна
окончен

В Испании проходят матчи первого тура Примеры, «Осасуне» пришлось съездить из Памплоны в другой конец Пиренейского полуострова, в Виго - но назад «красные» вернутся с тремя очками, добытыми только что благодаря по голу в каждом из таймов.

В следующем туре «Осасуна» примет дома земляков-басков - в гости пожалует «Атлетик». 

Протокол игры  
Сельта0:2Осасуна
  24'Гарсия Рубен (0:1)
  74'Гомес Мойсес (0:2)
Вильяр ИванМингеса ОскарАйду ДжозефНуньес Унай  30'Серви Франко 81' (Санчес Мануэль ( 81') Перес Карлес 63' (Родригес Мигель ( 63') Пейнадо ФрансискоСотело Хьюго 81' (Де ла Торре Лука ( 81') Бамба ДжонатанЛарсен Йорген 73' (Вейга Габриэль ( 73') Аспас Яго 82' (Сведберг Виллиот ( 82')
Запасные: Пасьенса ГонсалоТапия РенатоВаскес КевинДотор КарлосСтарфельт КарлКаррильо КокеДомингес Карлос
Эррера СерхиоПенья РубенКатена АлехандроГарсия Давид IIIМохика ХоанМонкайола Хон 90' (Арнаис Хосе ( 90') Торро Лукас  51' 90' (Муньос Икер ( 90') Орос Аймар 79' (Авила Эсекьель ( 79') Гарсия Рубен 67' (Ибаньес Пабло ( 67') Будимир Анте 79' (Аресо Хесус ( 79') Гомес Мойсес
Запасные: Круз ХуанВаленсия ПаблоУнаи ГарсияАйтор ФернандесВидаль НачоМартинес Хавьер IIЭррандо Хорхе
13 августа. Стадион "Балаидос".

 

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