Мадридский «Реал» не будет искать нового футболиста на позицию защитника Эдера Милитао, который порвал крестообразную связку и выбыл на девять месяцев.

COPE утверждает, что в стане «сливочных» рассчитывают справиться, имея в своем составе Давида Алабу, Начо Эрнандеса и Антонио Рюдигера. Кроме того, сообщается, что главный тренер «Реала» Карло Анчелотти будет привлекать к основе футболистов из второй команды.

25-летний бразилец получил травму в матче первого тура чемпионата Испании с «Атлетиком» Бильбао (2:0). Эдер Милитао покинул поле на 50-й минуте встречи со слезами на глазах.