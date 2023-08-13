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Чемпионат Испании. Ла Лига

«Реал» не станет искать замену Милитао слухи

13 Августа 2023 • 19:36 Комментировать
Атлетик Б
0:2
Реал Мадрид
окончен

Мадридский «Реал» не будет искать нового футболиста на позицию защитника Эдера Милитао, который порвал крестообразную связку и выбыл на девять месяцев.

COPE утверждает, что в стане «сливочных» рассчитывают справиться, имея в своем составе Давида Алабу, Начо Эрнандеса и Антонио Рюдигера. Кроме того, сообщается, что главный тренер «Реала» Карло Анчелотти будет привлекать к основе футболистов из второй команды.

25-летний бразилец получил травму в матче первого тура чемпионата Испании с «Атлетиком» Бильбао (2:0). Эдер Милитао покинул поле на 50-й минуте встречи со слезами на глазах.

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Реал Мадрид Эдер Милитао трансферы футбола - лето 2023
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