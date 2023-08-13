Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
200 $ Получить
100 ₽ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Испании. Ла Лига

Гюндоган объяснил, почему в «Барселоне» выбрал номер 22

13 Августа 2023 • 18:19 Комментировать
Хетафе
...
Барселона
1 7.00 X 3.90 2 1.55
Через 3 ч. 32 мин.

Полузащитник Илкай Гюндоган объяснил, почему в «Барселоне» он выбрал номер 22. Немец опубликовал в социальных свежую фотографию, а также фотографию, на которой он играет под этим номером за «Нюрнберг» (в 2009-2011 годах). Гюндоган сообщил, что выбрал номер 22 из-за приятных воспоминаний. 

«Моя старая и новая футболка с номером 22. Хорошие воспоминания из прошлого. Уверен в успешном сезоне с «Барселоной», - написал Гюндоган.

Отметим, что на протяжении предыдущих двенадцати лет Илкай Гюндоган выступал в своих командах – в «Боруссии» и «Манчестер Сити» – под номером 8.

В воскресенье «Барселона» сыграет против «Хетафе» в первом туре Ла Лиги. Не пропустите текстовую трансляцию.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Барселона Илкай Гюндоган
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
200 $ Получить
100 ₽ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
ХЕТАФЕ БАРСЕЛОНА
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Перерыв
Сельта Сельта
Осасуна Осасуна
0
1
2.22 3.30 3.50
Видео
13.08.23 в 20:30
Вильярреал Вильярреал
Бетис Бетис
1.81 3.90 4.40
Видео
13.08.23 в 22:30
Хетафе Хетафе
Барселона Барселона
5.40 3.90 1.67
Видео
Все матчи
Новости
Сегодня, 13 Августа
18:36 · Россия. Премьер-лига
​В «Динамо» раскрыли интересую деталь из сделки по Захаряну
18:25 · Россия. Премьер-лига
​Сёмин дал совет Захаряну, увидев его на матче
18:19 · Россия. Премьер-лига
Журналист рассказал, как в Испании отреагировали на трансфер Захаряна в «Реал Сосьедад»
18:19 · Испания. Ла Лига
Гюндоган объяснил, почему в «Барселоне» выбрал номер 22
18:06 · Россия. Премьер-лига
Романо — о Захаряне: «Лучшие таланты приезжают в Ла Лигу»
18:00 · Россия. Премьер-лига
Стало известно, когда Захарян станет игроком «Реал Сосьедада»
17:56 · Англия. Премьер-лига
​Кепу не включили в заявку «Челси» на матч с «Ливерпулем» - вратарь переходит в «Реал»
17:26 · Россия. Премьер-лига
Гендиректор «Динамо» Пивоваров рассказал, когда Захарян улетает в Испанию
16:16 · Россия. Премьер-лига
Ледяхов: «Реал Сосьедад» играет в хороший футбол, для Захаряна это будет полезный опыт»
15:53 · Россия. Премьер-лига
Сёмин — о переходе Захаряна в «Реал Сосьедад»: «Он соответствует уровню команды»
15:42 · Россия. Премьер-лига
​Журналист Рабинер – о травмах в «Реале»: «Произойди такое в «Спартаке», главного тренера и тренера по физподготовке уже пригвоздили бы»
15:29 · Россия. Премьер-лига
Гранат: «Уход Захаряна будет большой потерей для «Динамо»
15:20 · Россия. Премьер-лига
В «Динамо» не подтвердили трансфер Захаряна в «Реал Сосьедад»
15:17 · Испания. Ла Лига
​«Реал» надолго потерял ещё одного основного игрока из-за разрыва «крестов»
15:15 · Россия. Премьер-лига
Смородская: «Захарян сыроват для испанского футбола, присядет на лавку»
Все новости
Рекомендуем