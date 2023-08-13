Гюндоган объяснил, почему в «Барселоне» выбрал номер 22

Полузащитник Илкай Гюндоган объяснил, почему в «Барселоне» он выбрал номер 22. Немец опубликовал в социальных свежую фотографию, а также фотографию, на которой он играет под этим номером за «Нюрнберг» (в 2009-2011 годах). Гюндоган сообщил, что выбрал номер 22 из-за приятных воспоминаний.

«Моя старая и новая футболка с номером 22. Хорошие воспоминания из прошлого. Уверен в успешном сезоне с «Барселоной», - написал Гюндоган.

Отметим, что на протяжении предыдущих двенадцати лет Илкай Гюндоган выступал в своих командах – в «Боруссии» и «Манчестер Сити» – под номером 8.

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