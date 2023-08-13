​«Реал» надолго потерял ещё одного основного игрока из-за разрыва «крестов»

Перед стартом сезона серьёзную травму колена в виде разрыва крестообразной связки получил вратарь «Реала» Тибо Куртуа. Теперь в лазарет надолго уходил ещё один основной игрок мадридской команды – защитник Эдер Милитао.
Как сообщает пресс-служба мадридского клуба, у 25-летнего бразильца выявили разрыв передней крестообразной связки. В ближайшие дни Милитао перенесёт хирургическое вмешательство.
Понятно, что Милитао долго не вернётся на футбольное поле, ведь травмы «крестов» требуют длительного восстановления. Не исключено, что бразильский защитник пропустит целый сезон.
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