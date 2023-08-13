Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
200 $ Получить
100 ₽ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Испании. Ла Лига

​«Реал» надолго потерял ещё одного основного игрока из-за разрыва «крестов»

13 Августа 2023 • 15:17 Комментировать

Перед стартом сезона серьёзную травму колена в виде разрыва крестообразной связки получил вратарь «Реала» Тибо Куртуа. Теперь в лазарет надолго уходил ещё один основной игрок мадридской команды – защитник Эдер Милитао.

Как сообщает пресс-служба мадридского клуба, у 25-летнего бразильца выявили разрыв передней крестообразной связки. В ближайшие дни Милитао перенесёт хирургическое вмешательство.

Понятно, что Милитао долго не вернётся на футбольное поле, ведь травмы «крестов» требуют длительного восстановления. Не исключено, что бразильский защитник пропустит целый сезон.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Эдер Милитао
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
200 $ Получить
100 ₽ Получить
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
13.08.23 в 18:00
Сельта Сельта
Осасуна Осасуна
2.22 3.30 3.50
Видео
13.08.23 в 20:30
Вильярреал Вильярреал
Бетис Бетис
1.81 3.90 4.40
Видео
13.08.23 в 22:30
Хетафе Хетафе
Барселона Барселона
5.40 3.90 1.67
Видео
Все матчи
Новости
Сегодня, 13 Августа
15:42 · Россия. Премьер-лига
​Журналист Рабинер – о травмах в «Реале»: «Произойди такое в «Спартаке», главного тренера и тренера по физподготовке уже пригвоздили бы»
15:29 · Россия. Премьер-лига
Гранат: «Уход Захаряна будет большой потерей для «Динамо»
15:20 · Россия. Премьер-лига
В «Динамо» не подтвердили трансфер Захаряна в «Реал Сосьедад»
15:17 · Испания. Ла Лига
​«Реал» надолго потерял ещё одного основного игрока из-за разрыва «крестов»
15:15 · Россия. Премьер-лига
Смородская: «Захарян сыроват для испанского футбола, присядет на лавку»
14:51 · Италия. Серия А
Вейга близок к переходу в «Наполи»
14:31 · Россия. Премьер-лига
​Личка назвал Захаряна игроком клуба «Реал Сосьедад»
12:21 · Россия. Премьер-лига
Мостовой оценил возможный трансфер Захаряна в «Реал Сосьедад»
12:00 · Испания. Ла Лига
«Реал» хотел купить грузинского вратаря, но получил отказ
11:25 · Испания. Ла Лига
Де Йонг: «Барселона» - клуб всей моей жизни»
09:55 · Испания. Ла Лига
Хави - о трансфере Дембеле: «Я сильно разочарован»
08:40 · Испания. Ла Лига
Анчелотти прокомментировал победу «Реала» над «Атлетиком»
08:17 · Испания. Ла Лига
«Реал» может надолго потерять Милитао 1
05:36 · Испания. Ла Лига
Премьера - впервые в Ла Лиге был забит чисто украинский гол
02:52 · Испания. Ла Лига
Беллингем рассказал, что думает о своём дебюте за «Реал»
Все новости
Рекомендуем