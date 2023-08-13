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Чемпионат Испании. Ла Лига

«Хетафе» - «Барселона»: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:0

13 Августа 2023 • 22:00 Комментировать (1)
Хетафе
0:0
Барселона
1 6.70 X 3.90 2 1.60
перерыв

В рамках первого тура чемпионата Испании по футболу «Хетафе» играет против «Барселоны».

Онлайн-трансляция, стартовые составы и счёт матча на текущий момент доступны вашему вниманию.

Источник 1Источник 2Источник 3

Протокол игры  
Хетафе0:0Барселона
Сория ДавидДамиан СуаресДуарте ДомингушМитрович Стефан  15'Альварес ГастонДьене ДаконамИглесиас ХуанАленья Карлес  38'Максимович НеманьяМата Хайме  31'Латаса Хуан
Запасные: Ривера ГоркаПорту КристианГарсия СантиЛосано ЭнтониАнхилери ФабрисиоБенито ХорхеФузато ДаниэлМайораль Борха
Тер Штеген Марк-АндреАраухо РональдКунде ЖюльКристенсен АндреасБальде АлехандроРомеу ОриольДе Йонг ФренкиГюндоган ИлкайПедриРафинья Диас  38'  43'Левандовски Роберт
Запасные: Ямаль ЛаминГавиКасадо МаркФати АнсуГарсия ЭрикАстралага АндерТоррес ФерранЛопес ФерминЭззалзули АбдеРоберто Серхи
13 августа. Стадион "Колизеум Альфонсо Перес" (Хетафе).
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ХЕТАФЕ БАРСЕЛОНА
Комментарии (1)
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Bartimeus
13 Августа 2023 в 23:24
Рафинья идиот, что тут еще скажешь
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