«Хетафе» - «Барселона»: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:0

В рамках первого тура чемпионата Испании по футболу «Хетафе» играет против «Барселоны».
Онлайн-трансляция, стартовые составы и счёт матча на текущий момент доступны вашему вниманию.
Видеотрансляция матча Хетафе - Барселона
Доступ после регистрации
Протокол игры
Тер Штеген Марк-Андре•Араухо Рональд•Кунде Жюль•Кристенсен Андреас•Бальде Алехандро•Ромеу Ориоль•Де Йонг Френки•Гюндоган Илкай•Педри•Рафинья Диас 38'• 43'Левандовски Роберт
13 августа. Стадион "Колизеум Альфонсо Перес" (Хетафе).
Бан пользователя