«Реал» хотел купить грузинского вратаря, но получил отказ

Мадридский «Реал» предпринял попытку подписать грузинского вратаря «Валенсии» Георгия Мамардашвили, однако получил отказ.

Как стало известно Deportes COPE Valencia, «королевский» клуб предлагал пять миллионов евро за аренду голкипера с правом последующего выкупа за 25 миллионов. Впрочем, такой вариант не устроил «летучих мышей», и они ответили отказом.

«Реал» находится в поиске нового вратаря из-за травмы Тибо Куртуа. Бельгиец получил повреждение крестообразных связок колена.

В прошлом сезоне Георгий сыграл 38 матчей в чемпионате Испании, в которых пропустил 45 голов.