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Де Йонг: «Барселона» - клуб всей моей жизни»

13 Августа 2023 • 11:25 Комментировать

Хавбек каталонской «Барселоны» Френки де Йонг рассказал о намерении провести всю карьеру в стане «сине-гранатовых».

«Барселона» - клуб всей моей жизни. Хочу провести всю карьеру здесь. Никогда у меня не было мыслей об уходе, меня не смутило финансовое положение клуба прошлым летом. Я всегда буду болельщиком «Барсы». Это команда моей мечты», - передает слова полузащитника El Periodico.

Де Йонг защищает цвета «Барселоны» с 2019 года. В прошлом сезоне нидерландец поучаствовал в 43 поединках, записав на свой счет два забитых мяча и четыре результативные передачи. Его контракт рассчитан до 2026 года.

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Френки де Йонг
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