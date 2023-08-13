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Стипиди – о возможном трансфере Захаряна в «Реал Сосьедад»: «Он пойдёт там по стопам Кокорина или Алексея Миранчука» эксклюзив

13 Августа 2023 • 11:00 Комментировать

Футбольный функционер и селекционер Павел Стипиди, работавший на различных должностях в саратовском «Соколе», махачкалинских «Динамо» и «Анжи», грозненском «Тереке», в беседе с корреспондентом сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» Кириллом Иванцовым прокомментировал возможный переход 20-летнего полузащитника Арсена Захаряна в испанский «Реал Сосьедад».

- Я всё время вам говорю, что в басни я вообще не верю. Считаю, что наша спортивная общественность и люди, которые занимаются распространением слухов, или не с этой планеты, или вообще не разбираются с реальностью. Несут такую чушь не только про наших, но и про зарубежных футболистов, про то, где кто играть будет… Если я даже читаю эти новости, то не обращаю на них внимания.

Что касается Захаряна. Он в последнее время уже в пять клубов переходил, но эти клубы, наверно, даже не догадывались об этом. В «Челси», в «Аякс», в «Фейеноорд», в «Страсбург», в «Лацио»… Миллион команд его приглашали, но никто не взял. Для чего так работают агенты, я не могу понять. Дай бог, чтобы Захарян действительно куда-то перешёл. Но для меня вообще странно, если «Реал Сосьедад» приобретает футболиста, который с прошлого года практически ноль на футбольном поле.

Если Захарян действительно окажется в европейском клубе, можно будет только порадоваться за него. Я желаю ему удачи. Но не думаю, что он кого-то удивит там. Скорее Захарян пойдёт по стопам господина Кокорина. Или Алексея Миранчука. Или Чалова, который уезжал на полгода и вернулся. Головин – единственный российский футболист, который регулярно играет в европейском клубе. А остальные все ходят пешим шагом, не более того.

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Евро-Футбол.Ру,
Динамо Москва Реал Сосьедад Чемпионат Испании Павел Стипиди Арсен Захарян
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