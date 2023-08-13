Хави - о трансфере Дембеле: «Я сильно разочарован»

Наставник каталонской «Барселоны» Хави Эрнандес высказался насчет ухода полузащитника Усмана Дембеле во французский «ПСЖ».

«Дембеле – хороший игрок, он приносил нам пользу, был важной частью команды. Я был сильно разочарован, когда узнал о его трансфере. Меня огорчило, что Усман выбрал другой проект. Хочу пожелать ему удачи», - передает слова специалиста газета Marca.

О переходе Дембеле в парижский клуб было объявлено в субботу, 12 августа. Вингер заключил с чемпионом Франции долгосрочный трудовой договор, который рассчитан до середины 2028 года. Сумма сделки составила 50 миллионов евро.