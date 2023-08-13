Анчелотти прокомментировал победу «Реала» над «Атлетиком»

Наставник мадридского «Реала» Карло Анчелотти прокомментировал гостевую победу над «Атлетиком» Бильбао в матче первого тура чемпионата Испании. «Сливочные» выиграли со счетом 2:0.

«Команда была полностью сконцентрирована. Мы продемонстрировали отличную самоотдачу, выиграли много единоборств. Игроки вместе отрабатывали в обороне, сухая победа – позитивный момент. Можно сказать, что провели идеальный матч: в первом тайме действовали на высочайшем уровне, а после перерыва держали игру под контролем», - передает слова тренера Marca.

В следующем матче «Реал» встретится с «Альмерией» на выезде.