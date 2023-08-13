«Реал» может надолго потерять Милитао

Защитник мадридского «Реала» Эдер Милитао может на долгое время угодить в лазарет из-за повреждения, полученного в поединке первого тура Ла Лиги против «Атлетика».

Согласно данным газеты Marca, у бразильского футболиста подозрение на травму крестообразных связок колена. Из-за повреждения Милитао покинул поле в начале первого тайма.

Ранее с подобной травмой из строя выбыл первый номер «королевского» клуба Тибо Куртуа.

«Реал» выиграл в Бильбао со счетом 2:0. Голами в составе «сливочных» отметились Родриго и Джуд Беллингем. Следующий матч мадридская команда проведет против «Альмерии» на выезде.