Премьера - впервые в Ла Лиге был забит чисто украинский гол

В дебютном матче нового сезона испанского чемпионата каталонская «Жирона» сыграла в Сан-Себастьяне с местным «Реал Сосьедад» и смогла создать ему проблемы - уже на девятой минуте «Жирона» вышла вперед благодаря усилиям Артема Довбика.

Любопытно, что ассистировал украинскому футболисту его соотечественник - Виктор Цыганков. Таким образом, впервые в истории Ла Лиги был забит чисто украинский гол - и гол, и передачу записали на свой счет футболисты из соответствующей страны.

В следующем туре Примеры «Жирона» примет в домашнем матче «Хетафе», это случится двадцатого августа.