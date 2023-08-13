Беллингем рассказал, что думает о своём дебюте за «Реал»

Полузащитник мадридского «Реала» Джуд Беллингем побеседовал с журналистами после успешного дебюта.

20-летний англичанин помог команде начать новый сезон Ла Лиги с победы над «Атлетиком» (2:0), забив второй мяч «сливочных» на 36-й минуте.

«Особенный вечер. Самое главное – это добытая победа. Мне очень комфортно со всеми товарищами по команде.

Сегодня мы доминировали, создавали моменты, однако во втором тайме было больше борьбы. Мне немного повезло в эпизоде с голом: я не совсем правильно распорядился мячом, но, к счастью, он всё же оказался в воротах», – приводит издание Marca слова Беллингема.