Кубо повторил рекорд японских игроков по голам в Ла Лиге

Чемпионат Испании начался для «Реал Сосьедад» с ничьей в матче с «Жироной», единственный гол басков забил японский футболист Такефуса Кубо. Для него это был 130-й матч в Ла Лиге и шестнадцатый гол - таким образом, Кубо сравнял рекорд для японских игроков по количеству мячей в высшей лиге испанского футбола.

Пока что Кубо делит его с Такаши Инуи, выступавшим за «Алавес» - тот также забил шестнадцать голов, но в 166 матчах. Но, скорее всего, уже по ходу начавшегося сезона Кубо станет единоличным обладателем рекорда. В следующем туре испанского чемпионата «Реал Сосьедад» сыграет с «Сельтой».