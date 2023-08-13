Родриго: «Беллингем – настоящая звезда»

Нападающий мадридского «Реала» Родриго рассказал, что думает о своём товарище по команде Джуде Беллингеме.

Именно голы Родриго и Беллингема помогли «сливочным» одолеть «Атлетик» Бильбао (2:0) в выездном матче первого тура Ла Лиги – 2023/24. Бразилец открыл счёт на 28-й минуте, а англичанин удвоил преимущество «Реала» спустя всего восемь минут.

«Я очень рад играть вместе с Беллингемом, – делится впечатлениями Родриго после матча. – Джуд – настоящая звезда», – цитирует Madrid Zone форварда.

Джуд Беллингем – второе самое дорогое приобретение «Реала» после Эдена Азара. Стоимость трансфера 20-летнего хавбека составила 103 млн евро, однако сумма может значительно вырасти в случае активации бонусов.