Анчелотти высказался о дебюте Беллингема за «Реал»

Наставник мадридского «Реала» Карло Анчелотти поделился мыслями об игре Джуда Беллингема в дебютном официальном матче за команду.

20-летнему англичанину удалось открыть счёт своим голам в цветах «сливочных» уже на 36-й минуте поединка первого тура Ла Лиги против «Атлетика» Бильбао. Встреча завершилась триумфом «Реала» – 2:0.

«Беллингем очень мотивирован. Клуб совершил важнейшее подписание. Сложилось впечатление, будто Джуд уже давно играет за «Реал», – приводит Madrid Zone послематчевые слова Анчелотти.

Напомним, что Джуд Беллингем перешёл в «Реал» из дортмундской «Боруссии» нынешним летом. Стоимость трансфера составила 103 млн евро без учёта бонусов.