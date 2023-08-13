Анчелотти – о травме Милитао: «Выглядит серьёзно»

Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти прокомментировал травму Эдера Милитао, полученную в матче первого тура Ла Лиги.

Центральный защитник в слезах покинул поле на 50-й минуте поединка против «Атлетика» (2:0).

«Милитао повредил колено, его травма выглядит серьёзно, – рассказывает Анчелотти. – В ближайшее время пройдёт обследование. Разрыв крестообразной связки? Сейчас мы не можем ничего исключать, но, надеюсь, ситуация не критична», – заявил на послематчевой пресс-конференции итальянский рулевой.

19 августа «Реал» сыграет на выезде против «Альмерии» в рамках второго тура чемпионата Испании.