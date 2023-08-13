Гол Беллингема в дебютном матче помог «Реалу» уверенно обыграть в гостях «Атлетик»

«Реал» стартовал в Ла Лиге с победы. Уже в первом тайме мадридцы отличились дважды, причём второй гол в матче на свой счёт записал новичок команды Джуд Беллингем.

В стартовом туре нового сезона Ла Лиги «Атлетик» в родном Бильбао принимал «Реал». Кстати, этот матч тоже называется эль класико, так как обе команды ни разу не вылетали из элиты. У «Реала» в этой встрече дебютировал Джуд Беллингем, который оказался в стартовом составе. Место же в воротах вместо травмированного Тибо Куртуа занял Андрей Лунин. Кстати, «сливочные» на поле вышли в футболках со словами поддержки в адрес бельгийца.

Мадридцы в дебюте матча пытались «засушить» игру и неспешно перекатывали мяч. «Атлетик» гнали трибуны, но баскам не получалось взвинтить скорости. Первый опасный момент в матче был создан в середине тайма, когда Родриго прорвался по правому флангу и прострелил, но Симон ногой выбил мяч в поле. Тут же гости получили право на штрафной, но после удара Алабы голкипер хозяев оказался на месте.

Не слишком сильного давления «Реалу» хватило, чтобы открыть счёт. Ещё до истечения получаса игры Родриго справа вошёл в штрафную, сыграл в стеночку с Карвахалем и сильно пробил в ближний угол, не дав Симону на этот раз спасти ворота. Вскоре гости могли удвоить счёт. После углового Алаба пробил головой в створ, Симон с трудом парировал мяч в штангу, после чего партнеры его подстраховали и вынесли футбольный снаряд подальше. Тут же Винисиус за счёт дриблинга слева ворвался в штрафную и был совсем один, но его удар в ближний угол вратарь басков парировал.

Почти тут же мадридцы счёт всё же удвоили. Алаба слева навесил с углового на дальний угол штрафной, откуда Беллингем слета пробил с отскоком от газона, и мяч оказался в дальней «девятке». Таким образом, англичанин отметился голом в дебютной же встрече. После этого «Реал» снова «засушил» игру и спокойно довёл её до перерыва без изменений в счёте.

В перерыве Эрнесто Вальверде сделал тройную замену, что лучше всего описывало игру «Атлетика» в первом тайме. Анчелотти перестановок делать не стал, но уже в самом начале второй половины, его вынудили. Милитао неудачно оступился и упал, продолжить игру бразилец не смог, покинув поле в слезах, так что у наставника «Реала», возможно, появится новая проблема с составом. Что касается игры, то «Атлетик» пытался прибавить, но «сливочные» не давали сопернику разбежаться и сами продолжали совершать подходы к владениям Симона.

Минут за двадцать до конца матча Вальверде мощно пробил, но попал в сетку с внешней стороны, да и Симон, откровенно говоря, был к этому готов. Вскоре Сансет слева из пределов штрафной выстрелил на силу в дальний угол, но Алаба успел встать на пути мяча. Вскоре Кроос недалеко от своих ворот потерял футбольный снаряд, и Беренегр мог бить из правой зоны, но и его успел накрыть австрийский защитник гостей.

В конце «сливочные» могли доводить счёт до разгромного. Быструю контратаку ударом издали завершал Модрич, но Симон мяч в углу забрал намертво. В компенсированное время «Атлетик» мог сократить счёт, когда после навес со штрафного с фланга Паредес бил головой, но в створ не попал.

Во втором туре «Реал» вновь сыграет на выезде и на этот раз отправится в гости к «Альмерии». «Атлетик» также в гостях сыграет с «Осасуной», и это будет дерби Страны Басков.

Роман Андреев