Милитао получил травму и покинул поле в слезах

Центральный защитник мадридского «Реала» Эдер Милитао получил травму в матче первого тура Ла Лиги против «Атлетика».

Бразилец был заменён на 50-й минуте, уступив место Антонио Рюдигеру. Покидая поле, Милитао не смог сдержать слёз. К моменту ухода центрбека на табло уже горел счёт 2:0 в пользу «сливочных». Голами отметились Родриго и Джуд Беллингем, поразившие ворота соперников на 28-й и 36-й минутах.

В прошлом сезоне Эдер Милитао завоевал постоянное место в основе команды Карло Анчелотти, сыграв в 51 матче во всех турнирах.

На сайте LiveResult.ru можно следить за событиями оставшихся минут поединка «Атлетика» против «Реала».