Беллингем – первый со времён Бекхэма англичанин, забивший за «Реал»

Полузащитник мадридского «Реала» Джуд Беллингем поразил ворота «Атлетика».

Новичок «сливочных» отличился в своём дебютном официальном матче за команду. 20-летний хавбек нанёс точный удар на 36-й минуте поединка первого тура Ла Лиги, установив на табло счёт 2:0. По данным Madrid Xtra, Беллингем стал первым с далёкого 2007 года английским футболистом, отметившимся голом за «Реал». 16 лет назад это сделал знаменитый Дэвид Бекхэм, представлявший цвета мадридского гранда с 2003 по тот же 2007 год.

Текстовая трансляция матча «Атлетика» против «Реала» представлена на сайте LiveResult.ru.