Беллингем забил гол в дебютном матче за «Реал»

Полузащитник мадридского «Реала» Джуд Беллингем отметил забитым мячом свой официальный дебют в команде.

20-летний футболист вышел в стартовом составе «сливочных» на матч первого тура Ла Лиги против «Атлетика». Уже на 36-й минуте встречи англичанин записал своё имя на табло, удвоив преимущество «Реала». Чуть раньше счёт открыл Родриго.

Джуд Беллингем пополнил ряды мадридцев нынешним летом, перейдя из дортмундской «Боруссии». Трансфер обошёлся «королевскому» клубу в 103 млн евро без учёта бонусов.

Следить за ходом матча «Атлетик» – «Реал» можно на портале LiveResult.ru, где проходит текстовая онлайн-трансляция.