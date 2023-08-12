Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
200 $ Получить
100 ₽ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Испании. Ла Лига

Беллингем забил гол в дебютном матче за «Реал»

12 Августа 2023 • 23:19 Комментировать
Атлетик Б
0:2
Реал Мадрид
1 3.40 X 3.40 2 2.30
2-й тайм

Полузащитник мадридского «Реала» Джуд Беллингем отметил забитым мячом свой официальный дебют в команде.

20-летний футболист вышел в стартовом составе «сливочных» на матч первого тура Ла Лиги против «Атлетика». Уже на 36-й минуте встречи англичанин записал своё имя на табло, удвоив преимущество «Реала». Чуть раньше счёт открыл Родриго.

Джуд Беллингем пополнил ряды мадридцев нынешним летом, перейдя из дортмундской «Боруссии». Трансфер обошёлся «королевскому» клубу в 103 млн евро без учёта бонусов.

Следить за ходом матча «Атлетик» – «Реал» можно на портале LiveResult.ru, где проходит текстовая онлайн-трансляция.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Атлетик Бильбао Джуд Беллингем
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
200 $ Получить
100 ₽ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
АТЛЕТИК Б РЕАЛ МАДРИД
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Окончен
Реал Сосьедад Реал Сосьедад
Жирона Жирона
1
1
1.67 4.10 5.20
Видео
Окончен
Лас-Пальмас Лас-Пальмас
Мальорка Мальорка
1
1
2.55 3.10 3.20
Видео
97 мин
Атлетик Б Атлетик Б
Реал Мадрид Реал Мадрид
0
2
3.20 3.45 2.28
Видео
13.08.23 в 18:00
Сельта Сельта
Осасуна Осасуна
2.22 3.30 3.50
Видео
13.08.23 в 20:30
Вильярреал Вильярреал
Бетис Бетис
1.81 3.90 4.40
Видео
13.08.23 в 22:30
Хетафе Хетафе
Барселона Барселона
5.40 3.90 1.67
Видео
Все матчи
Новости
12 Августа
23:53 · Испания. Ла Лига
Милитао получил травму и покинул поле в слезах
23:36 · Испания. Ла Лига
Беллингем – первый со времён Бекхэма англичанин, забивший за «Реал»
23:19 · Испания. Ла Лига
Беллингем забил гол в дебютном матче за «Реал»
22:35 · Испания. Ла Лига
«Лас-Пальмас» с «Мальоркой» начали сезон с ничейного результата
22:32 · Испания. Ла Лига
​«Хетафе» - «Барселона»: прогноз на матч чемпионата Испании – 13 августа 2023
22:27 · Испания. Ла Лига
Камавинга проведёт 100-й матч за «Реал» – игроку всего 20 лет
22:20 · Англия. Премьер-лига
Подписание Канселу лишит «Барселону» последних шансов на приход Бернарду Силвы слухи
22:14 · Испания. Ла Лига
«Вильярреал» - «Бетис»: прогноз на матч чемпионата Испании – 13 августа 2023
22:00 · Испания. Ла Лига
«Атлетик» - «Реал»: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:2 2
21:42 · Англия. Премьер-лига
Кепа не попадёт в заявку на воскресный матч «Челси» из-за договорённости с «Реалом»
21:26 · Испания. Ла Лига
«Атлетико» попробует подписать Верратти, если тот не уедет в Саудовскую Аравию слухи
20:26 · Испания. Ла Лига
​Хави допускает уход Фати
20:10 · Испания. Ла Лига
Гол Довбика в дебютном матче позволил «Жироне» отобрать очки у «Реал Сосьедада»
19:58 · Испания. Ла Лига
​Ла Лига объявила о подаче жалобы на «ПСЖ»
19:34 · Англия. Премьер-лига
​«Барселона» покупает топ-защитника
Все новости
Рекомендуем