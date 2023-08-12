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Чемпионат Испании. Ла Лига

«Лас-Пальмас» с «Мальоркой» начали сезон с ничейного результата

12 Августа 2023 • 22:35 Комментировать
Лас-Пальмас
1:1
Мальорка
окончен

«Лас-Пальмас», вернувшийся в Ла Лигу, принимал «Мальорку» в матче первого тура. Новички удивили контролем мяча за 70% игрового времени, при этом особой остроты впереди почти не создавали. У гостей Даниэль Родригес запустил мяч в штангу, а вскоре соперник открыл счет, Хонатан Виера пробил с пенальти в угол ворот, а голкипер остался стоять на месте. 11-метровый заработала и «Мальорка». Ведат Мурики с точки зарядил в перекладину. Лишь на 70-й минуте гости отыгрались, Антонио Раильо метко пробил головой - 1:1.

Протокол игры  
Лас-Пальмас1:1Мальорка
(1:0) Виера Хонатан29'  
  70'Раильо Антонио (1:1)
Вальес АльвароЛемос Альваро  85'Коко СаульСуарес АлехандроСинкгравен Дэйли 64' (Кардона Серхи ( 64') Виера ХонатанМуньос ХавиРодригес Кирьян  39' 86' (Мфулу Оменуке ( 86') Луаодис Энзо  85'Рамирес СандроКардона Марк 64' (Мунир Эль-Хаддади ( 64')
Запасные: Эррера КристианБенито РамиресПехиньо ФрансискоАраухо ХулианМармол МикаАарон ЭскандельКурбело ЭрикJuanma HerzogInaki Gonzalez
Райкович ПредрагГонсалес Джованни 46' (Раильо Антонио ( 46') Вальент МартинКопете Хосе  28' 46' (Дардер Серхи ( 46') Маффео ПаблоКоста ХаумеРодригес Даниэль IМаскарель Омар  53' 60' (Ларин Кайл ( 60') Ману Морланес 86' (Льябрес Хавьер ( 86') Мурики ВедатДьедью Амат 60' (Саму Кошта ( 60')
Запасные: Лато ТониRuben QuintanillaГрейф ДоминикВан дер Хейден СибеПратс АбдонСанчес АнтониоГарсия Пере
12 августа. Стадион "Гран Канария".

 

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