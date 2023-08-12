«Лас-Пальмас» с «Мальоркой» начали сезон с ничейного результата

«Лас-Пальмас», вернувшийся в Ла Лигу, принимал «Мальорку» в матче первого тура. Новички удивили контролем мяча за 70% игрового времени, при этом особой остроты впереди почти не создавали. У гостей Даниэль Родригес запустил мяч в штангу, а вскоре соперник открыл счет, Хонатан Виера пробил с пенальти в угол ворот, а голкипер остался стоять на месте. 11-метровый заработала и «Мальорка». Ведат Мурики с точки зарядил в перекладину. Лишь на 70-й минуте гости отыгрались, Антонио Раильо метко пробил головой - 1:1.
Протокол игры
|(1:0) Виера Хонатан29'
|70'Раильо Антонио (1:1)
Вальес Альваро•Лемос Альваро• 85'Коко Сауль•Суарес Алехандро•Синкгравен Дэйли64' (Кардона Серхи (64') •Виера Хонатан•Муньос Хави•Родригес Кирьян 39'86' (Мфулу Оменуке (86') •Луаодис Энзо• 85'Рамирес Сандро•Кардона Марк64' (Мунир Эль-Хаддади (64')
Райкович Предраг•Гонсалес Джованни46' (Раильо Антонио (46') •Вальент Мартин•Копете Хосе 28'46' (Дардер Серхи (46') •Маффео Пабло•Коста Хауме•Родригес Даниэль I•Маскарель Омар 53'60' (Ларин Кайл (60') •Ману Морланес86' (Льябрес Хавьер (86') •Мурики Ведат•Дьедью Амат60' (Саму Кошта (60')
12 августа. Стадион "Гран Канария".
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