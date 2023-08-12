«Лас-Пальмас» с «Мальоркой» начали сезон с ничейного результата

«Лас-Пальмас», вернувшийся в Ла Лигу, принимал «Мальорку» в матче первого тура. Новички удивили контролем мяча за 70% игрового времени, при этом особой остроты впереди почти не создавали. У гостей Даниэль Родригес запустил мяч в штангу, а вскоре соперник открыл счет, Хонатан Виера пробил с пенальти в угол ворот, а голкипер остался стоять на месте. 11-метровый заработала и «Мальорка». Ведат Мурики с точки зарядил в перекладину. Лишь на 70-й минуте гости отыгрались, Антонио Раильо метко пробил головой - 1:1.