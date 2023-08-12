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Чемпионат Испании. Ла Лига

Камавинга проведёт 100-й матч за «Реал» – игроку всего 20 лет

12 Августа 2023 • 22:27 Комментировать
Атлетик Б
0:2
Реал Мадрид
1 3.40 X 3.40 2 2.30
2-й тайм

Полузащитник Эдуардо Камавинга попал в стартовый состав мадридского «Реала» на матч против «Атлетика».

Встреча первого тура Ла Лиги – 2023/24 стартует в 22:30 по московскому времени. По данным Opta, этот матч станет для Камавинга сотым в составе «Реала» во всех турнирах (64 из них – в чемпионате Испании). Французу на данный момент всего 20 лет и 275 дней.

Эдуардо Камавинга пополнил ряды «сливочных» в конце августа 2021 года, перебравшись из «Ренна» за 31 млн евро. В активе хавбека, также способного сыграть на левом фланге обороны, два гола и четыре ассиста в поединках за мадридцев.

Текстовая трансляция матча «Атлетик» – «Реал» состоится на сайте LiveResult.ru.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Эдуардо Камавинга
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АТЛЕТИК Б РЕАЛ МАДРИД
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