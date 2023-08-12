​Хави допускает уход Фати

Главный тренер «Барселоны» Хави допускает уход нападающего Ансу Фати в летнее трансферное окно.

«Я очень доволен Ансу, он является наследием нашего клуба в настоящем и будущем, и от этого мы будем отталкиваться до 31 августа. Но я не могу ничего гарантировать, пока трансферное окно открыто», - сказал Хави, чьи слова в социальных сетях приводит журналист Фабрицио Романо.

За первую команду «Барселоны» Ансу Фати провёл 109 официальных матчей. В них нападающий записал на свой счёт 29 голов и 10 результативных передач на партнёров.

Авторитетный портал transfermarkt оценивает 20-летнего Ансу Фати в 35 миллионов евро.