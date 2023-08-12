Гол Довбика в дебютном матче позволил «Жироне» отобрать очки у «Реал Сосьедада»

«Реал Сосьедад» вступил в новый сезон матчем с «Жироной». Баски играли первым номером и создали намного больше моментов. Такефуса Кубо в штрафной отметился результативным ударом уже на пятой минуте. Он же на 34-й минуте должен был оформлять дубль, но все же не попал в рамку. Аналогично и Браис Мендес, только с более приличного расстояния. Гости отыгрались на 73-й минуте. Виктор Цыганков набросил мяч на вышедшего на замену новичка Артёма Довбика, и тот головой метко пробил в цель - 1:1.