Гол Довбика в дебютном матче позволил «Жироне» отобрать очки у «Реал Сосьедада»

«Реал Сосьедад» вступил в новый сезон матчем с «Жироной». Баски играли первым номером и создали намного больше моментов. Такефуса Кубо в штрафной отметился результативным ударом уже на пятой минуте. Он же на 34-й минуте должен был оформлять дубль, но все же не попал в рамку. Аналогично и Браис Мендес, только с более приличного расстояния. Гости отыгрались на 73-й минуте. Виктор Цыганков набросил мяч на вышедшего на замену новичка Артёма Довбика, и тот головой метко пробил в цель - 1:1.
Протокол игры
|(1:0) Кубо Такефуса5'
|73'Довбик Артём (1:1)
Ремиро Алехандро•Траоре Амари74' (Чо Мохамед-Али (74') •Субельдия Игор•Ле Норман Робен• 45'Муньос Айхен•Браис Мендес•Субименди Мартин•Туррьентес Беньят80' (Оласагасти Хон (80') • 86'Кубо Такефуса74' (Умар Садик (74') •Фернандес Карлос59' (Барренечеа Андер (59') •Оярсабаль Микель74' (Сола Алекс (74')
Гассанига Пауло• 90'Мартинес Арнау 9'90' (Бернардо Эспиноса (90') •Давид Лопес• 90'Блинд Дэйли•Гутьеррес Мигель• 79'Савио III64' (Торре Пабло (64') •Эррера Янгель86' (Мартин Иван (86') •Гарсия Алеш•Коуто Ян64' (Довбик Артём (64') •Цыганков Виктор•Стуани Кристиан 45'64' (Фернандес Валери (64')
12 августа. Стадион "Аноэта" (Сан-Себастьян).
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